Режим потребовал от Эстонии сократить штат посольства

Режим потребовал от Эстонии сократить штат посольства2
- 23.09.2022, 16:57
В лукашенковский МИД вызвали поверенную в делах Эстонии в Беларуси.
В МИД Беларуси 23 сентября вызвали Временную поверенную в делах Эстонии в Беларуси Триин Хиесалу, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД сообщили, что проанализировали «ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».
В ведомстве отметили, что не видят смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на белорусской территории. В этой связи штат посольства Эстонии с 1 октября должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала.
Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск.