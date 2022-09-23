Режим потребовал от Эстонии сократить штат посольства 2 23.09.2022, 16:57

В лукашенковский МИД вызвали поверенную в делах Эстонии в Беларуси.

В МИД Беларуси 23 сентября вызвали Временную поверенную в делах Эстонии в Беларуси Триин Хиесалу, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что проанализировали «ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».

В ведомстве отметили, что не видят смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на белорусской территории. В этой связи штат посольства Эстонии с 1 октября должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала.

Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск.

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