В Литве предупредили о растущих очередях из грузовиков на границе с Беларусью 23.09.2022, 17:32

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На некоторых переходах фуры простаивают по 35 часов.

Очереди грузовиков на литовско-белорусской границе продолжают расти, число ожидающих на некоторых пограничных пунктах перевалило за триста, пишет литовское информационное агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря Службы охраны госграницы (СОГГ) Гедриауса Мишутиса.

На пограничных пунктах образуются очереди из автомобилей из-за увеличения транспортного потока и снижения пропускной способности с белорусской стороны. По словам представителя СОГГ — «белорусские пограничники не всегда справляются с увеличившимся трафиком».

Утром в пятницу в пункте Мядининкай простаивали 337 грузовиков (в четверг утром — 285 грузовиков), в Шальчининкай — 233 грузовика (в четверг утром — 208 грузовиков). В Мядининкае водителям приходится ждать въезда в Беларусь около 33 часов, в Шальчининкае — около 22 часов.

В пункте Райгард ждут 340 грузовиков (в четверг утром — тоже 290 грузовиков), которым предстоит стоять в очереди 35 часов. На пункте Лаворишки в очереди 120 фур (120 фур), ждать досмотра придется 12 часов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, на 14.00 23 сентября в Котловке выезда из Беларуси ожидает более 40 фур, в Каменном логе — 100, в Привалке — 50.

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