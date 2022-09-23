Российские журналисты обнаружили у Медведева яхту за $100 миллионов 14 23.09.2022, 17:43

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Дмитрий Медведев

Ее размер — 74 метра.

«Проект» выяснил, что зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его семья пользуются 74-метровой яхтой стоимостью $100 млн. Расследование опубликовано на сайте издания.

На судне, судя по фотографиям, есть вертолетная площадка, личный кабинет и спецсвязь. В территориальных водах РФ «Вселенную» часто сопровождают корабли военно-морского флота, утверждают журналисты.

Утверждая, что яхтой пользуется именно Дмитрий Медведев, «Проект» ссылается на слова турецкого споттера Йорука Ишика, следящего за судами, проходящими через Босфор, турецких обозревателей из НКО Nordic Monitor, а также источник среди яхт-брокеров.

«Наконец, сотрудник сочинской марины, где сейчас под охраной стоит судно, называет ее «медведевской» и «правительственной», — говорится в материале издания.

Журналисты считают, что яхту оплатил миллиардер Игорь Юсуфов. Владельца судна скрыли — построенная голландским бюро Damen Yachting в 2018 году яхта оформлена на офшор с Каймановых островов Southerner Ltd.

«Проект» отмечает со ссылкой на данные специализированного сервиса VesselFinder, что в июле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, «Вселенная» ходила в водах Средиземного моря, отключив транспондер. На борту, по данным журналистов, были сын Медведева Илья и сын Игоря Юсуфова Максим.

В марте 2017 года Алексей Навальный вместе со своей командой выпустил расследование «Он вам не Димон», в котором рассказал об элитной недвижимости Дмитрия Медведева. По данным ФБК, Медведев владеет яхтой «Фотиния» стоимостью почти 10 млн долларов.

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