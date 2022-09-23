Путин в агонии 1 Дмитрий Зотиков

23.09.2022, 18:37

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Все, что сейчас происходит - это последние аккорды российского режима.

Еще едут куда-то танки, стреляют пушки, тянутся колонны покорных пленных зачеркнуто мобилизованных. Еще российский доморощенный диктатор сучит ножками и грозит уничтожить весь мир.

Но уже понятно, что это агония. Что все эти мобилизации ни что иное как попытка Путина оттянуть свой конец и унести с собой на тот свет как можно больше народа.

Украина уже расчехлила свои «Хаймерсы» и готова добить врага. Пока на своей территории, а потом и чем черт не шутит.

Путин почти выполнил главную задачу своей жизни. Он разрушил Россию, попутно обалванив почти все ее население. Когда режим рухнет и на его обломках будут решать кого судить в первую очередь, то это должны быть именно идеологи строительства так называемой «Великой России».

Все эти соловьевы-киселевы и их тайные кукловоды в лице Сережи Кириенки, Эрнста, Володина. Которые годами отравляли эфир и вывели новую-старую породу людей. Человек-болванчик.

Потом судить судей. Причем всех. Генералов и чекистов, напавших на весь мир. Чиновников рангом пожиже. Но это потом. А пока идет агония, которая унесет на тот свет еще много народа. Пока основное чучело не погрузят на лафет и не отвезут на свалку истории.

Дмитрий Зотиков, kasparov.ru

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