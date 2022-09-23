Telegram заблокировал на Apple ряд каналов лукашенковских пропагандистов 3 23.09.2022, 18:59

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В бан попал и скандальный Азаренок.

Telegram заблокировал на устройствах Apple каналы известных белорусских пропагандистов. В бан попали провластные группы «Я/Мы Омон» (17,4 тысячи подписчиков), Шкварка News (31,9 тысячи подписчиков), а также телеграм-каналы пропагандистов Константина Придыбайло (19,4 тысячи подписчиков), Ксении Лебедевой (5,2 тысячи подписчиков), Григория Азаренка (12,5 тысячи подписчиков), пишет zerkalo.io.

Канал Лебедевой в Telegram был заблокирован на устройствах Apple, так как от американской компании пришла жалоба на 22 ее поста, которые «унижают достоинство человека по его национальности».

Ранее Telegram неоднократно блокировал каналы, приближенные к ГУБОПиК, где регулярно публиковались видео с задержанными.

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