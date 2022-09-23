Украинская авиация мощно поразила две позиции российских ЗРК 23.09.2022, 19:10

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Уже 212-й день с начала полномасштабного вторжения войск РФ украинская армия дает жесткий отпор оккупанту.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

- В течение суток авиация сил обороны поразила 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов, — говорится в возведении.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили два БпЛА оккупантов.

- Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позициям артиллерии, а также трем складам боеприпасов, — сообщает Генштаб ВСУ.

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