Большая битва за Донбасс: военный эксперт оценил положение оккупантов в Лимане и под Бахмутом 2 23.09.2022, 19:34

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Стратегическая инициатива находится в руках ВСУ.

На данный момент российские войска в Лимане находятся практически в окружении и ситуация для них ухудшается. Об этом украинский военный эксперт Михаил Самусь рассказал «Апострофу».

По его словам, украинская армия готовится к освобождению Луганской области.

На Бахмутском направлении продолжается «большая битва за Донбасс». После разгрома под Изюмом наступление на Бахмут потеряло для противника всякий смысл. «Сейчас они бьются головой об украинскую оборону без какой-либо видимой перспективы», - отметил Михаил Самусь.

Впрочем, объявление мобилизации в РФ означает, что Путин пойдет до конца и война завершится только тогда, когда россияне его физически уничтожат, – подчеркнул эксперт.

Сейчас стратегическая инициатива находится в руках Вооруженных Сил Украины и пока глава Кремля не бросил на фронт новое «пушечное мясо», украинские бойцы имеют возможность реализовать освобождение оккупированных территорий, добавил Михаил Самусь.

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