Беспошлинный ввоз товаров для физлиц в размере 1000 евро продлили на полгода 23.09.2022, 19:57

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«Власти» боятся дефицита товаров первой необходимости.

«Совет» Евразийской экономической комиссии 23 сентября продлил на полгода действие беспошлинного порога при ввозе товаров для физических лиц в размере 1000 евро. Об этом сообщила на брифинге представитель ЕЭК Ия Малкина, пишет zerkalo.io.

— Продлено действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года, — рассказала Малкина.

Она напомнила, что весной 2022 года «Ссвет» ЕЭК повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

— Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года. Продление меры позволит поддержать граждан «в условиях санкционного давления» и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта, — подчеркнула представитель ЕЭК.

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