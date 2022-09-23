«Лукашенко может ждать судьба Каддафи или Хусейна» 1 23.09.2022, 20:10

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Перспективы у белорусского правителя станут совсем незавидные.

Лукашенко понимает, что полноценно ввязаться в войну в Украине со своими солдатами смертельно для него. Однако желание Путина использовать белорусов может оказаться сильнее способности Лукашенко сидеть на нескольких стульях, передает «Еврорадио».

«Лукашенко может ждать судьба Каддафи или Хусейна».

Параллельно объявлению мобилизации в России Лукашенко тоже заговорил, что надо бы «проверить», как там армия. Потом заявил, что «никакой мобилизации не будет». Однако жизнь показывает, что слова Лукашенко нужно делить в лучшем случае надвое. Если мобилизация в Беларуси всё же будет, армия нашей страны большой роли в войне не сыграет, считает военный эксперт Игаль Левин.

— Но привлечь Вооруженные силы Беларуси для полноценных боевых действий могут. Шансы повышаются, хотя они невысокие. ВС Беларуси не могут захватить Киев, ни даже окружить его, но какие-нибудь ограниченные задачи выполнить могут.

За этим последует много последствий. Самое интересное, если у России все будет плохо и они пойдут заниматься своими внутренними делами. Это означает, что начнется смута. В Кремле будут думать о том, как не дать стране расколоться. Беларусь останется сама по себе без ядерного зонтика. И Лукашенко может постичь участь Каддафи или Саддама Хусейна. Особенно, если его Вооруженные силы будут потрепаны в Украине и обескровлены.

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