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ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов вблизи 10 населенных пунктов

  • 23.09.2022, 20:15
ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов вблизи 10 населенных пунктов

Украинская авиация нанесла мощные удары по позициям россиян.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки отбили атаки российских захватчиков вблизи 10 населенных пунктов. Об этом пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун сообщил в видеообращении, обнародованном Генштабом ВСУ.

- За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное, - отметил Штупун.

Кроме того, по его словам, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов.

- Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет оккупантов, - подчеркнул он.

По словам Штупуна, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневого поражения по объектам противника. Потери живой силы и техники захватчиков уточняются.

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