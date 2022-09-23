ВСУ за сутки отбили атаки оккупантов вблизи 10 населенных пунктов
- 23.09.2022, 20:15
Украинская авиация нанесла мощные удары по позициям россиян.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины за сутки отбили атаки российских захватчиков вблизи 10 населенных пунктов. Об этом пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун сообщил в видеообращении, обнародованном Генштабом ВСУ.
- За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Каменка, Авдеевка и Опытное, - отметил Штупун.
Кроме того, по его словам, для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 10 ударов.
- Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили вертолет оккупантов, - подчеркнул он.
По словам Штупуна, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить огневого поражения по объектам противника. Потери живой силы и техники захватчиков уточняются.