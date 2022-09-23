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Украинские зенитчики впервые сбили иранский беспилотник Mohajer-6

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  • 23.09.2022, 20:48
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Украинские зенитчики впервые сбили иранский беспилотник Mohajer-6

Mohajer-6 предназначен для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения.

ВСУ впервые сбили беспилотник оккупантов Mohajer-6 иранского производства. Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования Украины.

«Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования Юг Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот дрон предназначенный для проведения разведки, наблюдения и огневого поражения. Он способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Этот беспилотник начали производить в 2017 году.

Mohajer-6 имеет максимальный взлетный вес 600 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость — 200 км/ч, продолжительность полета 12 часов и максимальная высота полета 5400 метров.

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