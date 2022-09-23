В России ночью забросали «коктейлями Молотова» военкоматы и админздания 4 23.09.2022, 21:07

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Поджоги военкоматов начались в РФ после объявления мобилизации.

В ночь на 23 сентября в четырех российских населенных пунктах произошли нападения на административные здания и объекты, связанные с мобилизацией, сообщает издание SOTA.

- В России продолжают поджигать военкоматы и административные здания. За ночь стало известно как минимум о четырех новых случаях. Город Свободный, Амурская область: неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. [...] Огнем частично был повреждён фасад здания, – говорится в сообщении.

По данным издания, в Хабаровске «неизвестный» пытался поджечь кабинет начальника отдела по мобилизации и кабинет хранения статистической документации, для этого бутылки с горючей жидкостью были заложены в решетках на окнах, но "пожар был потушен быстро, поэтому документация не пострадала".

- Также сообщается о пожаре в поселке Целинный на Алтае – там загорелся Дом культуры, где в том числе находится администрация сельсовета. Огнем в помещении администрации повредило только потолок. [...] В городе Камышине Волгоградской области мужчина с чулком на голове бросил два «коктейля Молотова» в окно здания местной администрации», в результате зданию причинен незначительный ущерб, – описала SOTA еще два инцидента.

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