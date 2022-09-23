Кремль ждет скорое поражение

Кремль ждет скорое поражение1
- 23.09.2022, 21:20
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У России есть только два варианта дальнейшего развития событий.
Военные и экономические ресурсы России по сравнению с западной коалицией ничтожны. И «заднюю» никто не даст, пишет российский социолог и публицист Игорь Эйдман. У страны есть только два варианта дальнейшего развития событий:
1. Относительно быстрое поражение от Украины и крах режима;
2. Продолжение войны, которое рано или поздно втянет в нее НАТО, и неизбежное катастрофическое поражение в прямом военном (ядерном или конвенциональном) столкновении с западным миром.
В первом случае погибнут тысячи, во втором - число жертв может измеряться миллионами, а Россия окажется в руинах.
Любой россиянин, исходя из собственных интересов, чтобы спасти себя, свою семью, свой дом, должен стараться приблизить победу Украины.