Кремль ждет скорое поражение 1 23.09.2022, 21:20

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У России есть только два варианта дальнейшего развития событий.

Военные и экономические ресурсы России по сравнению с западной коалицией ничтожны. И «заднюю» никто не даст, пишет российский социолог и публицист Игорь Эйдман. У страны есть только два варианта дальнейшего развития событий:

1. Относительно быстрое поражение от Украины и крах режима;

2. Продолжение войны, которое рано или поздно втянет в нее НАТО, и неизбежное катастрофическое поражение в прямом военном (ядерном или конвенциональном) столкновении с западным миром.

В первом случае погибнут тысячи, во втором - число жертв может измеряться миллионами, а Россия окажется в руинах.

Любой россиянин, исходя из собственных интересов, чтобы спасти себя, свою семью, свой дом, должен стараться приблизить победу Украины.

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