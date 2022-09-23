Финляндия полностью запретит туристические поездки для россиян 23.09.2022, 21:56

Ограничения на въезд могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на пресс-конференции в пятницу рассказал подробности решения властей страны о существенных ограничениях въезда для граждан России. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на MTV Uutiset и Yle.

По его словам, решение будет предусматривать полный запрет на въезд для тех россиян, которые хотят посетить Финляндию в туристических целях. Также может быть пересмотрена работа уже выданных россиянам шенгенских виз.

- К примеру, что касается семьи или родственных отношений, работы или учебы, в Финляндию въезжать можно. Это перечислено более подробно в решении в принципе, – пояснил глава финского МИД. Основанием для исключений по въезду могут стать и гуманитарные причины, добавил он.

Хаависто также привел пример «лазейки», которой пользовались россияне, чтобы получить визы: например, обладая недвижимостью в Финляндии или распределяя право собственности на недвижимость между несколькими людьми, чтобы упростить получение визы.

- Эти лазейки теперь заблокированы, – заявил глава МИД Финляндии.

Он добавил, что ограничения на въезд для россиян могут вступить в силу уже на следующей неделе.

Хаависто подчеркнул, что Финляндия сначала хотела добиться принятия решения на уровне ЕС, но этого до сих пор не произошло: «Мы будем принимать собственные решения, ждать не будем».

Ранее на фоне объявления частичной мобилизации в РФ министр иностранных дел Финляндии заявил, что правительство страны разработает решение для ограничения въезда туристов из России.

Напомним, с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более длительным и дорогим.

Кроме того, 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

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