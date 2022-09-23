Пять легких фильмов для просмотра на выходных 23.09.2022, 22:12

Они помогут улучшить настроение.

«Униан» составил подборку комедий, которые поднимут вам настроение в тяжелое время.

«Лучшие выходные»

Это альманах историй разных персонажей, которые точно не заставят вас скучать. Одна из историй расскажет о парне из Германии, который стал волонтером, чтобы понравится украинской девушке. Также в фильме вы увидите историю одесситки, которая мечтает увидеть своего отца-рокера.

«Большая прогулка»

В центре сюжета две разные семьи, которые оказываются на одной поляне. Каждая из семей мечтала провести день на шашлыках по-своему, но теперь им придется делить территорию. Как они будут это делать - скорее смотрите.

«Звезды по обмену»

В главных ролях Оля Полякова и Дзидзьо. Они неожиданно для себя обменяются телами и будут жить в семьях друг друга. Впрочем, такой обмен телами и жизнями заставит их переосмыслить свои ценности и понять главное: в чем смысл их жизни?

«Сумасшедшая свадьба»

Три части этого фильма точно заставят вас улыбнуться. Вы увидите не только смешных героев, но и порадуетесь, глядя на знаменитостей. События происходят в селе Яблоновка на Подолье. На местную свадьбу приезжает отряд спецназовцев. Оказывается, что отец невесты Василий Середюк взял в заложники жениха. Командующий отрядом полковник Попадюк требует Василию сдаться, на что тот отвечает что свадьбы не будет. Шокированная жена говорит, что у нее больше нет отца и в укрытие шокированный Василий стреляет из ружья. Спецназовцы начинают штурм. Чем все закончится - смотрите сами.

«Я, ты, он, она»

Страсть супружеской пары Максима и Яны после 10 лет совместной жизни угасла, и они решили расстаться. Однако судья дал им месяц на размышление, и муж с женой решили за это время позволить себе всё, в чём отказывали за десять лет брака.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».