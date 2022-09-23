Украина лишила аккредитации посла Ирана 2 23.09.2022, 22:44

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МИД Украины отреагировал на поставки страной оружия армии РФ.

Министерство иностранных дел Украины лишает посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократит количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ, сообщается liga.net со ссылкой на сайт МИД Украины.

В ведомстве сообщили о поручении президента Украины Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.

23 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине.

Как сообщает ведомство, иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования войсками РФ против Украины напрямую противоречит публично задекларированной руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

- Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана, – заявили в МИД.

В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипперсонала посольства Ирана в Киеве.

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