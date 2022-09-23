закрыть
23 сентября 2022, пятница, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина лишила аккредитации посла Ирана

2
  • 23.09.2022, 22:44
  • 3,336
Украина лишила аккредитации посла Ирана

МИД Украины отреагировал на поставки страной оружия армии РФ.

Министерство иностранных дел Украины лишает посла Ирана в Украине аккредитации, а также сократит количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Решение принято в ответ на поставки Ираном вооружения армии РФ, сообщается liga.net со ссылкой на сайт МИД Украины.

В ведомстве сообщили о поручении президента Украины Владимира Зеленского неотложно отреагировать на факты использования войсками РФ оружия иранского производства.

23 сентября в МИД был вызван временный поверенный в делах Ирана в Украине.

Как сообщает ведомство, иранской стороне было заявлено, что поставка иранского вооружения России для дальнейшего использования войсками РФ против Украины напрямую противоречит публично задекларированной руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.

- Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар отношениям Украины и Ирана, – заявили в МИД.

В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана аккредитации и существенно сократить количество дипперсонала посольства Ирана в Киеве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников