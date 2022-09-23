С 1 октября белорусов ждут очередные пенсионные изменения 1 23.09.2022, 22:58

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Лукашисты выдумали новый порядок пенсионных отчислений.

27 сентября 2021 года Лукашенко подписал указ No 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии». Он вступает в силу с 1 октября этого года. Myfin.by рассказывает, как это будет работать.

Согласно указу, с 1 октября населению Беларуси предоставят «право» уплачивать взнос на накопительную пенсию. То есть теперь работающие белорусы смогут ежемесячно перечислять от 1 до 10% от своей зарплаты в счет будущей пенсии в дополнение к обязательным отчислениям в ФСЗН в размере 1%. Для этого необходимо заключить договор с государственной страховой компанией «Стравита» и написать заявление на рабочем месте.

Особенность новшества в том, что ваш работодатель тоже будет отчислять взнос в «Стравиту», но не более 3% от заработной платы работника. При достижении пенсионного возраста страховщик каждый месяц будет выплачивать дополнительную накопительную пенсию в течение 5 или 10 лет.

Как ранее пояснили в Фонде социальной защиты населения Минтруда, новая программа страхования доступна для трудоустроенных граждан, которым до достижения пенсионного возраста остается не менее трех лет (то есть мужчины до 60 лет и женщины до 55 лет).

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