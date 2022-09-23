В Германии запустили первый беспилотный поезд 23.09.2022, 23:16

Поезд умеет самостоятельно разгоняться, останавливаться, открывать и закрывать двери.

В Гамбурге (Германия) отправился в свой первый рейс беспилотный поезд. Большинство своих функций он может выполнять без участия человека, пишет «Европульс».

Поезд умеет самостоятельно разгоняться, останавливаться, открывать и закрывать двери. Машинист должен лишь наблюдать за электроникой, однако в случае крайней необходимости (например, на сложных поворотах) он возьмет управление в свои руки.

Движение нового поезда не требует серьезной перепланировки линий, а значит, такими поездами будет легко заменить старые составы.

Поезд разработал основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn. В будущем эту модель собираются модернизировать, чтобы составы могли двигаться по железным дорогам страны полностью автономно.

Беспилотный общественный транспорт тестируют и в других европейских странах. В прошлом году беспилотные автобусы начали курсировать в Эстонии и Франции.

В Германии также тестируют водородные поезда. Экологически чистые поезда имеют запас хода в одну тысячу километров, а это означает, что им нужно будет дозаправляться только один раз в день.

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