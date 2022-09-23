Зеленский: Освобождены уже около 400 населенных пунктов Украины 23.09.2022, 23:56

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Владимир Зеленский

Украинские военные за сентябрь освободили почти девять тысяч квадратных километров.

Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов. Продолжаются стабилизационные меры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, освобождены около 400 населенных пунктов.

- Этот ощутимый результат достигнутый благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи было больше, - призвал президент украины.

Он попросил украинцев передавать спецслужбам данные о тех, кто помогает проводить России фейковый «референдум».

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