Зеленский: Освобождены уже около 400 населенных пунктов Украины
- 23.09.2022, 23:56
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Украинские военные за сентябрь освободили почти девять тысяч квадратных километров.
Украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов. Продолжаются стабилизационные меры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, освобождены около 400 населенных пунктов.
- Этот ощутимый результат достигнутый благодаря тому, что наши люди на временно оккупированной территории нам помогают. Делайте, пожалуйста, все, чтобы такой помощи было больше, - призвал президент украины.
Он попросил украинцев передавать спецслужбам данные о тех, кто помогает проводить России фейковый «референдум».