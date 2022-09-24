Toyota полностью прекращает производство своих авто в России 24.09.2022, 1:16

Компания увольняет работников.

Корпорация Toyota Motor Corp решила прекратить производство автомобилей на своем единственном заводе в России. Такой шаг является необычным для компании, которая все еще производит машины на заводах в Японии с момента своего основания в 1930-х годах.

Об этом сообщает Bloomberg (перевод - «Униан») со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что автопроизводитель еще в марте приостановил работу на своем заводе в Санкт-Петербурге. Несмотря на это Toyota оставила на работе всех работников и поддерживала готовность предприятия к восстановлению производства, когда позволят обстоятельства.

- Через шесть месяцев мы не смогли восстановить нормальную деятельность и не видим никаких признаков того, что мы сможем возобновить работу в будущем, — пояснили в компании.

В Toyota заявили, что деятельность корпорации в Москве нуждается в оптимизации и реструктуризации. Пока неизвестно, какие меры она будет принимать. Компания пообещала продолжать поддерживать свою розничную сеть и обслуживать существующих клиентов в России.

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