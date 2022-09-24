Президент ЕC выступил за исключение России из Совбеза ООН 24.09.2022, 3:20

Шарль Мишель

Генассамблея ООН осудила военную агрессию РФ в отношении Украины.

Президент Евросовета Шарль Мишель призвал исключать из Совета безопасности ООН агрессоров, пишет nv.ua.

Во время выступления на Генассамблее ООН Мишель сказал, что когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, которую осудила Генассамблея ООН, его нужно автоматически исключать из Совбеза. Он также подчеркнул, что использование вето должно быть исключением, но вместо этого становится правилом.

В своей речи Мишель вспомнил о посещении Бородянки Киевской области и рассказал, что видел ужас войны в глазах детей и слышал истории o пытках и братских могилах. Он также разоблачил российскую ложь о якобы угрозах со стороны Запада, «денацификации» и «спецоперации» в Украине.

Ранее президент США Джо Байден во время обращения к Генассамблее ООН обвинил страну-агрессора РФ в нарушении устава организации.

Россия, которая остается постоянным членом Совбеза ООН, блокирует все проекты резолюций о своей же агрессии против Украины, злоупотребляя правом вето.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».