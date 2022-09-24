«Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России» 24.09.2022, 5:16

Фото: president.gov.ua

Послы из 20 стран посетили освобожденный Изюм.

23 сентября освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области посетила делегация иностранных послов, визит организовали по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует «Гордон» со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

Дипломатов сопровождали заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Сибига и заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис.

- Делегация имела возможность своими глазами увидеть последствия военных преступлений российских захватчиков, геноцида украинского населения россиянами и преступлений против человечности. В частности, послы побывали у разрушенного 500-килограммовой российской бомбой многоэтажного жилого дома. Здесь погибли 53 человека, среди которых семеро маленьких украинцев. Руководители дипломатических миссий также посетили отделение Национальной полиции в Изюме, которое оккупанты превратили в пыточную, и пообщались с двумя местными жителями, которым удалось выжить после пыток, – говорится в релизе.

Также послы посетили место массовых захоронений в Изюме, где эксгумировали более 400 тел.

Как рассказал Зеленский в своем обращении, опубликованном вечером 23 сентября, в составе делегации – послы из около 20 стран. На снимках, опубликованных Офисом президента, видно, что среди дипломатов был глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Также в Изюм поехали руководители дипломатических миссий Литвы, Латвии, Эстонии, Испании, Австрии, Венгрии, Хорватии, Швеции, Словакии, Швейцарии, Турции, Польши, Словении, Франции и Дании.

Зеленский назвал это мероприятие очень важным.

- Представители почти двадцати дипломатических миссий – государств Балтии и востока Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – собственными глазами увидели, что оставили после себя российские оккупанты. Разбитые дома, пыточные, массовые захоронения... Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях, – подчеркнул он.

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