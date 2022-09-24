Миллиардер Пугачев: Патрушев считает Путина ниже плинтуса и никаким не президентом 8 24.09.2022, 8:10

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Секретарь Совбеза РФ ведет свою игру.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не считает Владимира Путина президентом России. Об этом российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина, миллиардер Сергей Пугачев заявил в интервью основателю издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Журналист спросил у бизнесмена, могут ли иметь под собой почву слухи о том, что Патрушев «находится на связи с американцами» и он «сдает Соединенным Штатам различную информацию».

«Патрушев был в Америке многократно. У него был всегда контакт по линии спецслужб. Естественно, Патрушев считает Путина совершенно ниже плинтуса и никаким не президентом. Я бы так сказал: у Патрушева может быть своя игра. Не то что он сдает информацию какую-то из-под стола Путина или секретные документы копирует и отдает в ЦРУ. Конечно, нет. Он играет в свою игру», – сказал Пугачев.

Происходящее он связал с тем, что «всегда была конкуренция».

«Он пытался как можно больше получить влияния в силовом блоке. И на сегодняшний день, думаю, Патрушев, учитывая, что последние три года Путин находится в погребе и периодически тычет в компьютер, отличается позиционно. Просто он живьем с людьми всегда. И он может общаться, он может сколачивать какие-то коалиции. В этом смысле – да. Насчет «сдает» – я не думаю. Потому что все-таки Патрушев – советский кагэбэшник. И на восьмом десятке сдавать ему что-то поздно», – объяснил Пугачев.

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