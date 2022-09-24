Разгром позиций РФ на юге: уничтожен штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и много техники врага 2 24.09.2022, 8:13

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Авиация ВСУ нанесла 20 успешных ударов по противнику.

Вооруженные силы Украины в течение 23 сентября сбили российский вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25 на южных рубежах фронта. В течение пятницы был ликвидирован еще 51 оккупант и много техники врага.

Об этом сообщили в сводке Оперативного командования «Юг» в конце 212 дня войны с Россией.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач и поразили понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники оккупантов в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, зенитно-ракетный комплекс «Тор» в Баштанском районе Николаева, колонну вооружения и техники – в Каховке.

Кроме того, россияне потеряли 152 мм гаубицу «Мста-Б», танк и 16 единиц другой автобронетехники.

Как отмечается, авиация ВСУ 20 раз ударила по российским позициям. Вражеский Ми-8 был уничтожен в Николаевском районе, а Су-25 сбит в Бериславском районе Херсона.

«Нами проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установке мест подтягивания резерва, в том числе и железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль», – сообщили в ОК «Юг».

В Черном море маневрируют 15 вражеских кораблей и катеров, среди которых 3 надводных и 1 подводный носитель «Калибров». Их наготове 28.

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