Лукашенко на растяжке 3 24.09.2022, 8:26

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Пространства для маневра у диктатора практически не осталось.

Лукашенко паникует из-за того, что как путинский режим близок к краху, а Россия – к поражению.

Такое мнение в интервью ТСН высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

«То, что это (поражение РФ в войне – ред.) влияет на него, это так. С другой стороны, я думаю, на него идет сейчас давление от Путина о том, чтобы все же поддерживать как-то эту риторику и, возможно, не прекращать попыток угрожать Украине со стороны Беларуси. Но белорусская армия без российской поддержки вообще вряд ли может чего-то достичь. Надо быть объективными. За это время Украина мощно укрепила границу с Беларусью. Не так давно завершились очередные учения как раз по охране границы. Отрабатывали разные сценарии возможности вторжения диверсионных групп и так далее», – рассказал эксперт.

Он также отметил, что на сегодняшний день у Лукашенко не так много пространства для маневра из-за давления Путина и нежелания воевать против Украины.

«Но Лукашенко на такой растяжке, он себя так поставил, загнал, что просторов для маневра не так и много. Потому что Путин давит. Потому что он понимает, что воевать с Украиной – это все, для него гибель. Возможно, не только политический крах», – объяснил военный эксперт.

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