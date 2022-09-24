Пропагандисты с белым билетом 1 Ирина Петровская, «Новая газета.Европа»

24.09.2022, 8:35

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В бой пойдут одни телезрители.

«У меня сегодня правда день счастья! Я просил, умолял об этом несколько месяцев. Все мы видели, что нам нужна — нужна! — эта частичная мобилизация. Эти ребята, которые и так хотели идти на фронт… Каждый из нас сейчас нужен стране — я, вы, отцы, братья. «Мобилизация» — вроде бы страшное слово. Да не особо страшное. Я вот лично три раза просился на фронт. Мне 47. И я знаю, что ни стрелять, ни целиться уже не могу… Если я лично нужен стране — возьмите меня. Вот он я! Я прошу каждого из тех, кто смотрит, кто доверяет мне, кто верит в нашу победу, оцените свои силы, свои возможности… От нас всех сейчас зависит наша победа. И с нами Бог. Верьте в него. Он управит!»

С такой «проповедью» (как он сам называет свои монологи) обратился 21 сентября к своей «пастве» один из бойцов пропагандистского фронта Антон Красовский в эфире «RT на русском». Какая лютая несправедливость, однако! Человек сам просится на фронт, а ему трижды дают от ворот поворот. Потому что ни стрелять, ни целиться он в свои 47 уже не может. Законный «белый билет». Почему, кстати? Руки дрожат? Глаз замылился? Но политруком-то вполне могли бы взять.

Сила убеждения порой бывает действеннее пушек. Помните, как разжалованный комбриг Котов в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2» повел бойцов, вооруженных дрекольями, на фашистскую цитадель? И сдюжили же! Победили! Силой духа и милостью Божьей, пославшей в помощь своим мышку-норушку, которая, пока враги поливали пулеметным огнем наступавших, по столу бежала, хвостиком махнула, опрокинула горящую свечку — и ба-бах! — взлетела на воздух вражеская цитадель вместе со всем ее арсеналом. Бог-таки управил!

У пропагандистов сегодня вообще наступает момент истины. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, но дано воочию увидеть, отозвалось ли хоть как-то.

Пока духоподъемных сюжетов о том, как «отцы и братья» штурмуют военкоматы, не видать. Видимо, они оценивают свои силы и возможности или (жуткая мысль) не так уж и доверяют тем, кто с телеэкрана много месяцев вдохновлял их на ратный труд. Одно дело, лежа на диване и потягивая пивко, наблюдать за виртуальным театром военных действий, аплодировать его «артистам» и кричать «ура, вперед!», и совсем другое — окунуться в реальность и самому принять участие в действе. Пугающую реальность не выключишь одним щелчком пульта. Пора-пора, рога трубят.

Владимир Соловьев вон тоже яростно клялся едва ли не в каждом своем эфире: если Родина скажет: «Надо!», мы все ответим: «Есть!» Все встанем под ружье и пойдем на фронт, чтобы истребить под корень «нацистскую нечисть». Теперь подобно Красовскому сокрушается: не берут на фронт, возраст, увы. А чего так? 58 лет всего. Мужик крепкий. Боксом занимается. Уверяет, что не пьет. Отважный: ездил на Донбасс, где в бронежилете и каске обнимался с местным населением, не поверившим своим глазам. ТАКИЕ люди! — и с вооруженной охраной!

Значит, есть у них еще дома дела. К примеру, кто, если не они, может дать отпор самóй Пугачевой, потребовавшей от Минюста зачислить ее в ряды иноагентов в знак солидарности с мужем Максимом Галкиным, «настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели».

Тут и сел старик. Примадонна! Королева! И вдруг называет цели СВО «иллюзорными»! А поклонников-то — миллионы! А ну как кто-то призадумается: действительно, зачем? И кому это нужно? Кто послал их на смерть недрогнувшей рукой?

Тогда-то в бой и пошли те же бескомпромиссные бойцы пропагандистского фронта со своими гневными проповедями-отповедями.

«Когда человек спел свою последнюю песню лет приблизительно 45 назад, тогда и надо было признавать вас, Алла Борисовна, иноагентом. Но тогда вы еще не писали таких заносчивых и самонадеянных постов, — глумливо ухмылялся Красовский. — Вы сказали, что наши ребята умирают за иллюзорные цели. Вы поезжайте, Алла Борисовна, на Донбасс лучше… Вылезьте из своей Грязи и поезжайте в Донбасс. Иллюзорные цели? Мы хотим освободить нашу землю и наш русский, может быть, не очень близкий вам народ от бесконечных убийств, смертей и страха… Те люди, которые считают эти цели иллюзорными, уверен, могут вернуться к своему так называемому мужу своим собственным самолетом».

Маргарита Симоньян в своей авторской рубрике «ЧТД» («Что и требовалось доказать») на ютуб-канале мужа «Кеосаян daily» ради новой порции «разоблачений» зашла издалека, не пожалев подчиненного ей Красовского. «Красовский теперь ездит туда, где идет война, ездит под пули для того, чтобы снимать вот такие фильмы («Мариуполь». — Прим. И. П.)… И тут мы плавно переходим к Максиму Галкину…»

Здесь Симоньян не без гордости вспоминает и вновь демонстрирует безобразный фрагмент из программы «Вечер с Соловьевым», где она беспардонно вторглась в частную жизнь звездной пары. «И вот его объявили иноагентом, и супруга его Алла Пугачева попросила, чтоб ее объявили иноагентом тоже, потому что так она хочет поддержать своего мужа, очень «искреннего человека». Искреннего!.. Ты, человек лживый, позволяешь себе обливать помоями мою Родину… Вы против войны? Это позиция… То, что он несет, это не позиция. Это называется солидаризироваться с врагом. Это называется — помогать спецслужбам врага, а помогать спецслужбам врага — это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому спасибо скажите, что пока иноагент, скажите спасибо, что пока так».

Михалков в «Бесогоне» издевательски называл Пугачеву «мадам Галкиной». А Соловьев на канале «Соловьёв Live» напирал на коммерческий расчет семьи, ради которого, «бесспорно, великая певица, но черствый холодный человек» вынуждена была пойти на такое «пошлое заявление»: «Всё, что для нас важно, для них является иллюзорным. Что показывает это заявление? Что Пугачева очень любит деньги и решила остаться с Галкиным, но ей абсолютно плевать на русских людей… Просто Алла Борисовна как человек оказалась гораздо менее талантлива, чем Алла Борисовна — великая певица…»

Я так подробно цитирую всех этих «правдорубов», чтобы стало понятно: в своем неистовом стремлении максимально скомпрометировать певицу они задействовали все те «убойные» аргументы, которые, в их представлении, должны были сильно поубавить народной любви к кумирам.

Но, кажется, просчитались и сильно переоценили собственное влияние на умы и предпочтения сограждан. Не исключено, что такой же эффект (неприятия и отрицания) ожидает и их пламенные призывы не пожалеть жизни за Родину, за победу. Разве что их личный пример мог бы убедить кого-то, но… «Я воевать не пойду никуда… на учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант… — Мне белый билет полагается».

Ирина Петровская, «Новая газета.Европа»

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