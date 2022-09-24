ВСУ создали три плацдарма на Осколе, Лиман вот-вот будет взят

ВСУ создали три плацдарма на Осколе, Лиман вот-вот будет взят1
- 24.09.2022, 8:43
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Российский фронт разваливается.
Украинские войска уверенно теснят оккупантов от реки Оскол, что стало возможным после освобождения Изюмского направления. Ожидается скорое освобождение Лимана.
Об этом в своем блоге в Telegram сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.
«Ситуация на лимановско-оскольском фронте для ВСУ становится все более благоприятной», - сообщил журналист.
Он уточнил, что на левом берегу Оскола уже существует три украинских плацдарма, откуда идет контрнаступление. Один из них - в районе освобожденного Купянска.
Мирошников также анонсирует скорое освобождение города Лимана - ключевого узла обороны российских оккупантов, из которого ранее шло наступление на Славянск.
«В районе Лимана ВСУ доводят операцию до логического завершения и освобождения нашей земли. Еще немного терпения, все будет», - сообщил военкор.
Примечательно, что о «критической ситуации» в районе Лимана пишут и российские пропагандистские каналы. Населенный пункт российской армии удержать, очевидно, не удастся.
Ранее стало известно, что на оборону Лимана РФ бросила очень слабые и малообеспеченные подразделения.
«Применение противником на таком ключевом направлении как Дробышево малобоеспособных частей говорит о том, что российская армия по-прежнему неспособна стабилизировать фронт и не имеет боеспособных оперативных резервов. Украинские войска не позволяют россиянам стабилизировать Оскольский фронт и сохраняют тактическую инициативу. Очевидно, мы даже недооцениваем глубины кризиса боеспособности ВС РФ. Объявленная РФ мобилизация необходима не для наступления, а для спасения разваливающегося фронта. Дыры собираются заткнуть свежемобилизованным мясом», – сообщил главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.