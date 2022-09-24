Мобилизация в РФ: пьяные призывники бьют друг друга в самолетах и у военкоматов 4 24.09.2022, 8:53

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В Сети появилось большое количество скандальных видео.

Объявленная на этой неделе в России частичная мобилизация идет «по плану», как и предыдущие семь месяцев так называемой «спецоперации» российской армии в Украине.

В Сети появляется большое количество видеороликов, на которых запечатлено, как пьяные призывники устраивают разборки друг с другом, едва отъехав от военкоматов.

Так, на одном из видео показана драка между мобилизованными в самолете, которых видимо, отправляют в одну из воинских частей для проведения допподготовки либо же перебрасывают сразу к границе с Украиной для дальнейшей отправки на войну.

В другом видеоролике продемонстрированы кулачные бои между призывниками непосредственно возле пункта сборов перед отправкой в часть. На кадрах отчетливо заметно, что все участники драки находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Пивко ящиками, водочка литрами», - написал украинский военкор Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, комментируя видео отправки российских призывников на войну в Украину.

Кроме того, на кадрах можно увидеть, как мобилизованные вынуждены ночевать на полу в пунктах сборов, ожидая отправки в части.

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