Секретное оружие белорусов 1 Артем Черников

24.09.2022, 8:56

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Комбайны против автозаков.

В прошлом месяце закончилась уборочная кампания зерновых культур. Как принято в любой антиутопии, мнимая производительность становится одной из главных тем выпусков вечерних новостей, где ведущие с гордостью называют заоблачные цифры, которые никто и никогда не запоминает. Тоннаж этого года, прошлого, пять лет назад - неважно. Цифры легко варьируются и называются те, что удобно озвучить в данный момент.

Не забывают в новостях рассказать и о самых «высоких» зарплатах, которые якобы получают комбайнеры, но, когда дело доходит до бесед с рабочими, приходит осознание, что адский труд в поле должен цениться гораздо выше.

В среднем, белорусский комбайнер в период жатвы получает выше 2000 рублей - как и везде выплаты зависят от стажа и среднего намола за день. Услышав такую новость с пропагандистского канала, может создаться впечатление, что в сельском хозяйстве хорошие зарплаты и вроде как, уровень жизни должен быть лучше, но на выходе мы имеем 15-часовой рабочий день и месячную переработку почти в два раза. Дополнением к этому становится невыносимая жара, которая является неизбежным условием работы.

Забывается также тот факт, что такая зарплата у рабочих лишь во время уборочной кампании. То есть, за это время по сдельной оплате труда в интересах рабочих заработать чуть ли не на весь оставшийся год, потому как зарплата вне уборочных кампаний составляет всего лишь 400 рублей до вычета налога.

В этом году рабочие столкнулись также с последствиями санкций против режима Лукашенко. Дело в том, что «белорусские» комбайны новейших моделей начинялись в основном западными деталями. К примеру: в самых популярных моделях GS12, GS10 и новее на белорусских полях установлены американские двигатели Cummins и, соответственно, все западные системы управления, начиная от бортового компьютера и заканчивая джойстиками управления. Даже смазочные системы в линейке комбайнов принадлежат немецкой компании ALS Schmiertechnik GmbH & Co.KG. В случае поломки теперь эти запчасти невозможно заменить, а износ оборудования просто неизбежен при переработках и машин, и человеко-часов. Поэтом берегли комбайны, как зеницу ока, и часто прибегали даже к использованию более старых моделей, дабы не износить новые.

Белорусские уборочные кампании — это беспрецедентное нарушение норм рабочего времени, условий труда и его оплаты. Комбайнеры, получающие достойную зарплату лишь раз в год, а в остальное время вынужденные скитаться в поисках подработки, могут оказаться в первых рядах будущих протестов в Беларуси, которые непременно начнутся. Белорусский протест может пополнится очередным незаурядным случаем: комбайн против автозака. И тут смело можно ставить на мощную машину, которой управляет настоящий смелый белорус.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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