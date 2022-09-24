В Алчевске HIMARS ликвидировали «министерство госбезопасности ЛНР» 1 24.09.2022, 9:10

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Украинские военные провели «ювелирную работу».

В городе Алчевск Луганской области, оккупированном с 2014 года, прогремел взрыв. В результате точного удара было «демилитаризовано» помещение так называемого «министерства государственной безопасности» («МГБ») «ЛНР».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Кадры последствий удара также опубликовали в Telegram-канале «donetchanyn».

До 2014 года в этом здании работало местное подразделение СБУ. «Видимо, СБушникам придется его отстраивать после освобождения города», – написал Цаплиенко.

Информацию об уничтожении «МГБ» оккупантов подтвердил и журналист Денис Казанский. По информации местных СМИ, мощный взрыв произошел в пятницу в 17.45. Свидетели утверждают о прилете 6 ракет HIMARS.

На кадрах видно, что помещение сильно пострадало в результате прилета.

«Ювелирная работа – там вокруг жилые дома, которые остались целыми (ну разве что окна вылетели, но это не считается). Гражданские тоже не пострадали», – отметили местные СМИ.

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