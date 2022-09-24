В Украине ликвидировали главаря ОПГ, завербованного Пригожиным в ЧВК «Вагнера» 24.09.2022, 9:34

В РФ он был осужден на 23 года.

23 сентября стало известно о гибели в Украине россиянина Игоря Куска – главаря преступной группировки в РФ, который был осужден за несколько убийств.

Информацию обнародовала Baza.

Издание рассказывает, что мужчина находился в колонии строгого режима. В 2015 году его осудили за убийство: должен был просидеть 23 года. Погиб он в Украине под Бахмутом от осколочного ранения. Похоронен – на днях в городке Нижнекамск, Татарстан, Россия (в 1200 км от Украины).

О гибели боевика Игоря Куска стало известно благодаря публикации в местной печати. Издание напечатало пышный некролог для человека, который был убийцей, сидел в тюрьме, но пошел совершать преступления в Украину.

Игорь Куск принимал участие в деятельности организованной преступной группировки «Кусковские». Известен несколькими убийствами. В частности, в 2004 году он застрелил местного заслуженного строителя и предпринимателя Бориса Ваймана.

Когда началась война, преступник подал заявку, чтобы оказаться на фронте. Просился к Кадырову, рассказала вдова Куска. Но в итоге главарь ОПГ оказался в ЧВК «Вагнер».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».