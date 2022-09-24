ISW: В России — системные проблемы с мобилизацией 3 24.09.2022, 9:38

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В регионах могут начаться бунты.

Объявленная в России мобилизация не сможет создать резервные силы даже того низкого качества, запланированного диктатором Владимиром Путиным, если Кремль не сможет быстро решить фундаментальные и системные проблемы.

Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW) за 23 сентября.

Несмотря на заявления минобороны РФ о мобилизации россиян с «боевым опытом», российские военкоматы и местные администрации мобилизуют мужчин, не отвечающих заявленным критериям.

Принимая во внимание сообщение росСМИ о цели российского режима на самом деле мобилизовать более миллиона человек, аналитики считают, что эта кампания в РФ перегружает «неэффективную и немотивированную бюрократическую систему». По их мнению, это может не создать необходимые боеспособные резервные силы в короткие сроки или их может не появиться вообще.

В ISW пришли к выводу, что мобилизационная система России была подготовлена к полномасштабной войне не лучше, чем армия страны-агрессора. В то же время там не исключают, что минобороны РФ может решить «некоторые из худших проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло».

Также, как пишут аналитики, разногласия с указом и заявлениями Путина и министра обороны Сергея Шойгу о категориях мужчин, не подлежащих мобилизации, вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и самому Кремлю. В институте считают, что разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, уже возросшее из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

Например, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его республика не будет проводить мобилизацию, потому что уже перевыполнила «план» призыва на 254 процента.

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