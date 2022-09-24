«В порыве ярости запустила телефоном прямо в лицо» 1 24.09.2022, 9:40

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В Лиде пенсионерка повздорила с продавцом.

В Лиде пенсионерку оштрафовали за оскорбление продавца магазина мобильных телефонов. По словам женщины, она пришла в торговую точку за помощью в настройке сотового. Однако продавец рассказала, что пожилая лидчанка ей хамила, запустила ей в лицо телефон, а потом подкараулила ее около торговой точки и продолжила оскорблять. Историю рассказывает «Лидская газета».

В редакции газеты пожилая женщина рассказала свою версию событий. По ее словам, в магазине она купила кнопочный телефон, но как им пользоваться, самостоятельно разобраться не сумела. Спустя пару дней она вернулась и попросила продавца помочь с настройкой звука. По словам женщины милицию на нее вызвали, когда она попросила повторить ей ранее сказанную информацию.

Продавец же рассказала, что покупательница «в порыве ярости запустила телефоном прямо в лицо», а также ее оскорбляла.

— Сперва я очень растерялась, начала плакать. А позже приняла решение набрать номер 102. Когда пенсионерка увидела подъезжающую милицейскую машину, скрылась из магазина, — вспоминает девушка. — Если уж быть объективными, то в прейскуранте нашего магазина есть статья «Обучение пользованию мобильным устройством». То есть эту услугу мы должны оказывать на платной основе, но с пенсионеров мы никогда денег не берем — сколько нужно, столько им и объясняем, — рассказала продавец и заметила, что общалась с лидчанкой вежливо, а та хамила в ответ.

— После того, как произошел этот случай и сотрудники РОВД уехали, подкараулила меня под магазином и снова принялась оскорблять, — говорит продавец.

Выяснить, что все же произошло в магазине, помогла система видеонаблюдения. В итоге пенсионерку оштрафовали на 160 рублей.

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