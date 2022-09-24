«Наклейки Z с машины снимать?»: о чем говорят бегущие от призыва в Грузию россияне 22 24.09.2022, 9:46

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Время ожидания в очереди на границе – около 40 часов.

По данным на 6 сентября, с начала года из РФ уехали 419 тысяч человек. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021-го, когда из страны выехали 202 тысячи человек.

Однако с 21 сентября, когда Путин объявил «частичную» мобилизацию, процесс активизировался – десятки тысяч призывников резко решили выехать в ненавистные страны НАТО, в Грузию и Казахстан.

Тем временем российские оппозиционеры призывают россиян бежать из страны любыми способами, уговаривать военкомов и всячески избегать призыва.

Многие действительно решили перебраться на время в Грузию, куда с 24 февраля уже прибыло примерно 300 тысяч россиян.

Сейчас время ожидания в очереди на границе – около 40 часов.

Диалог.UA собрал самые интересные вопросы и комментарии россиян, ожидающих въезда в Грузию.

Итак, многие, кто с 24 февраля поддержал войну, интересуются, нужно ли снимать с машин Z-наклейки и срочно сбривать аналогичные буквы, выстриженные на головах детей.

Другие спрашивают, как въехать в страну на самокате и с чемоданом, и даже вспомнили про неоплаченный штраф.

Третьи, которым отказали, показали, что россияне несут ненависть и разрушение везде, даже в страну, куда бегут от мобилизации.

Напомним, 23 сентября на границе с Грузией выстроилась рекордная очередь авто граждан РФ.

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