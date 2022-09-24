Путин сделал предпоследний шаг 9 24.09.2022, 9:54

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А за последний его могут ликвидировать.

Мобилизация в России, объявленная президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, является «предпоследним шагом», на который он может пойти в противостоянии с Украиной и Западом. Последний шаг – применение ядерного оружия.

Но если российский диктатор действительно решится на него, его может ждать физическое уничтожение. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Он обратил внимание на то, что действия Путина иррациональны. «Вместо того, чтобы пытаться каким-то образом выправить ситуацию, он только усугубляет ее. Он не пытается маневрировать внутри пространства, пусть даже суженного, которое у него есть, а просто идет дальше. Это удивительное иррациональное качество».

«Мобилизация – это предпоследний шаг до применения ядерного оружия, которое делает ситуацию совсем чудовищной», – предупредил правозащитник.

Вместе с тем он заверил, что цивилизованный мир не намерен идти на поводу у агрессора. Он будет отвечать и на фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, и на мобилизацию, и на другие действия оккупанта. При этом рассматриваются «компромиссные и бескомпромиссные» решения.

«Пока Путин идет по пути бескомпромиссного ответа», – констатировал Фейгин. Отвечая на вопрос, может ли под таким ответом подразумеваться физическая ликвидация, правозащитник сказал: «Если дойдет до применения ядерного оружия, ничего нельзя исключать».

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