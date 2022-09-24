США уже получили данные, какие результаты «референдумов» в Украине объявит Россия 5 24.09.2022, 10:02

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Белый дом разоблачил бутафорский спектакль Кремля.

Соединенные Штаты уже знают конкретные цифры, которые оккупанты должны объявить после проведения незаконных «референдумов» на временно захваченных территориях Украины. Результаты бутафорского голосования (с 23 по 27 сентября) в РФ придумали заранее.

Например, в некоторых регионах уже установлены требуемые показатели явки «избирателей» и поддержки «присоединения» к России на уровне более 75%. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга, расшифровка которого появилась на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что такие «референдумы» – незаконные и бутафорские, и Россия спешит их провести. Однако это является демонстрацией не сильной позиции режима, а совсем наоборот, отметила Жан-Пьер.

Белый дом, а также лидеры G7, как заявила она, никогда не признают такие «референдумы».

«Мы знаем, что этими «референдумами» будут манипулировать. Мы располагаем информацией, подтверждающей, что российские официальные лица уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", – сказала Жан-Пьер.

Она отметила, что США «много, много месяцев» предупреждали о таком сценарии оккупантов.

Фиктивные референдумы – «это слабость, которую мы видим» от президента РФ Владимира Путина. «Он теряет позиции на поле боя», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

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