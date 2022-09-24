«Интересно, а если я дам больше газа?» 24.09.2022, 10:04

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Три истории о девушках за рулем.

Женщина за рулем — уже давно не редкость, и стереотип о том, что они не умеют водить, давно устарел. Но несмотря на опыт никто не застрахован от курьезных ситуаций. Три белоруски поделились своими историями с сайтом kurjer.info.

«Как я снесла декоративный мостик на заправке»

«История случилась лет пять назад, когда я только получила права. У меня никогда не было страха ездить по городу, но вот щемиться между машин диагональной парковкой — ненавижу. Также всегда есть большой страх, когда с двух сторон «подпирают» меня, поэтому если будет одно место между машин около подъезда и, условно говоря, куча свободного места в поле, то я поставлю машину в поле.

Дело было так. Поехала я ночью на заправку за кофе, поставила машину почти возле входа, так как никого не было. Купила кофе, выхожу в машину и вижу то, чего больше всего боялась. Мою машину подпёрли спереди и сзади. Я села, пыталась себя успокоить, что всё хорошо, я сейчас выпью кофе, придут хозяева и отгонят свои машины. Я просидела 20 минут, но никого не было, записок с номерами телефонов тоже не было. Может быть, если бы у меня был огромный опыт вождения, я бы смогла выкрутиться, но не в тот раз.

Вспоминаю слова мужа, что никогда не надо бояться, а просто максимально выкрутить руль и давать газа. Поставила кофе, собралась и решила действовать. Пока всё идёт по плану, выкрутила руль и думаю: «Интересно, а если я дам больше газа? Я, получается, смогу выехать гораздо быстрее и забыть это? Хм… Пожалуй, так и поступлю».

Руль выкручиваю, жму газ — и тут случается неожиданное. Моя машина подлетает на бордюр, залетает колёсами на клумбу, я слышу треск и понимаю, что на клумбе был декоративный маленький мостик с соломенной композицией. Тут до меня доходит, что я всё сделала правильно, но в панике выкрутила руль не в ту сторону, но зато мне оставалось дать газа только назад, и я выехала. Именно так я и поступила. В панике доехала до дома, руки тряслись, кофе по всему салону разлился. С машиной, на удивление, было всё хорошо, по крайней мере, по внешнему виду.

Легла спать и представляла, как завтра ко мне придёт милиция, заберёт меня в наручниках, я буду во всех заголовках газет, что снесла декоративный мостик. К счастью, меня пронесло, а когда я раскаялась мужу, он с меня посмеялся.

Сейчас я бы рассказала про это работникам заправки и предложила как-то компенсировать свой косяк, но тогда в страхе я поступила так, как поступила. Мне по сей день стыдно, но ладно, что было, то было, а декоративного мостика больше нет».

Как девушка спутала туман со стадом коров и сбила животное

«Я только получила права, недели две прошло. И я своему парню говорю: «Что это ты мне не предлагаешь за рулём ездить?». Ну и вечером мы собрались — я, мои две подруги и парень — погулять. Максим, мой парень, говорит: «Садись за руль». Я начала отнекиваться, мол, не хочу, не поеду, очки не взяла, плохо вижу. В итоге села.

Я за рулём. Максим (парень) справа. В салоне с нами также едут мои подруги.

И вот мы проезжаем речку по мосту, который окрашен в чёрно-белые цвета, и вижу, что поднялся туман. И по этому мосту идёт стадо колхозных чёрно-белых коров, которых из-за тумана не видно. Потом вижу на лобовом стекле морду коровы и не понимаю, что это и откуда.

Максим поднимает голову и кричит: «Коровы! Тормози!». То ли я боялась нажать на тормоз, то ли не знала, что делать, но сделала, как учили в автошколе. Выжала сцепление и начала медленно притормаживать. Сбросила с 70 до 50 км/ч.

Одну корову подбила, вторую. Третья вообще нам боковое зеркало снесла, четвёртая упала на капот и дальше пошла. В общем, коров пять подбили.

Когда мы коров проехали, Максим спросил, почему я сразу не тормозила. А я же тормоза боялась испортить. После этой истории вообще без очков не езжу. На следующий день спросила у мамы (она работает в колхозе), все ли животные живы. Ни одна корова не пострадала».

«Пока я обедала в столовой, моя машина самостоятельно выехала на проезжую часть»

«Приехали мы с коллегами в столовую. Припарковали машину на стоянке, которая находится на горке. Так как ручник плохо работал, я поставила на первую передачу. Счастливая пошла есть. Мы поели не спеша, поболтали, всё обсудили, посмеялись. Минут 30 прошло. Медленно собираемся, одеваемся и выходим.

Смотрю, машина посреди дороги. Мысли в голове: «О, машина как у меня. Блин, так это моя. Вадим (парень), что ли, приехал. Да нет, он на работе. Моя машина выехала на дорогу».

Меня бросило в пот. Я уже мысленно придумала, как машина поцарапала другую, как она кого-то сбила, как я получаю от парня, как меня лишают прав и ещё кучу чего.

Возле моей машины стояла другая. Я бегом к ней. Там две девушки, спрашиваю: «Всё хорошо, никто не пострадал?». Девушки такие: «А мы уже ГАИ вызываем». Я смирилась, мой косяк. Но так как хозяйка нашлась, никто не пострадал, всё обошлось хорошо. Я поблагодарила девушек за бдительность и помощь. Потом долго боялась парковать машину».

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