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Украинская армия вклинилась в российский фронт к северо-западу от Лисичанска

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  • 24.09.2022, 10:12
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Украинская армия вклинилась в российский фронт к северо-западу от Лисичанска

ВСУ выбивают оккупантов с позиций в 15 км от города.

На Северском направлении, в районе Северодонецка - Лисичанска, украинские войска теснят российских оккупантов. У ВСУ есть важные достижения.

Такими сведениями поделился утром 24 сентября военный корреспондент Богдан Мирошников в Telegram.

По его данным, ВСУ удалось продвинуться в районе Золотаревки и Верхнекамянки, что на севро-западе от Лисичанска.

Кроме того, украинские военные серьезно отбросили оккупантов от находящегося рядом Спорного, которое было освобождено недавно и пока находится в так называемой «серой зоне» из-за интенсивных боев.

На данном направлении, отметил Мирошников, ВСУ начали также активно давить на Шипилевку, что всего в 15 км от Лисичанска. Активизированы попытки по освобождению населенного пункта.

После успешного контрнаступления на Юге Харьковской области ВСУ приступили к деоккупации Луганщины, которая почти на 100% была захвачена российской армией. Россияне уже выбиты из Белогоровки, что поставило под угрозу всю лисичанско-северодонецкую группировку врага.

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