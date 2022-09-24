В одном из первых городов мира найдено таинственное здание 24.09.2022, 10:13

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Его возраст превышает восемь тысяч лет.

Польские археологи, работающие на раскопках в турецком в Чатал-Хююке, в центральной Анатолии, обнаружили крупное здание возрастом около 8000 лет, предназначение которого установить пока не удалось.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Таинственное здание было обнаружено в Чатал-Хююке, одном из древнейших городов в истории. Возраст этого поселения превышает 9000 лет. Считается, что он был постоянно заселен почти 1200 лет: в период между 7100 и 5950 годами до нашей эры. Как говорят археологи, с высоты птичьего полета он выглядел как соты, а входы в дома располагались на плоских крышах.

Возраст найденного здания, которое является уникальным и первым в своем роде, по предварительным оценкам, немногим превышает 8000 лет. Это означает, что оно было построено уже в заключительный период существования города. Здание располагалось на восточной окраине поселения, в нескольких сотнях метров от его центра. Его архитектура озадачила экспертов.

«Это здание было намного больше типичных жилых построек того периода, - говорит профессор Аркадиуш Марчиняк, руководивший раскопками. - В плане оно было квадратным, а его площадь составляла около 30 квадратных метров».

Внимание археологов привлек тот факт, что практически вся поверхность этого необычного сооружения была застроена. Причем указанная застройка состояла из 12 обмазанных глиной площадок, девять из которых были расположены вдоль всех стен здания. «Вероятно, под большинством из них находятся человеческие захоронения, но ответ на этот вопрос будет получен в ходе раскопок, запланированных на следующий год», - поясняет Марчиняк.

По его словам, край восточной площадки украшен двумя пилястрами, то есть архитектурным элементом в виде плоского столба. С обеих сторон каждого из них вырезан так называемый бычий глаз. Раскопки также показали, что на каждой из четырех стен стояло по полуколонне, а одна из них была украшена барельефом. У южной стены располагалась большая печь, а западная стена была почти полностью покрыта росписью, преимущественно красного цвета.

Внутрь здания вели два прохода, причем изготовлены они были в виде отверстий в стенах. В центре этого здания археологи нашли остатки очага. Эксперты считают, что оно не было жилым. Как говорит профессор Марчиняк, большое количество загадочных платформ, их украшения и необычная планировка сооружения свидетельствуют о том, что здание могло использоваться всей общиной.

«Мы знаем, что это здание использовалось в то время, когда уже не было мегапоселения, в котором проживало несколько тысяч человек, - говорит эксперт. - В то время местные жители проживали уже рассредоточено. Возможно, иногда они возвращались на место проживания своих предков. Нельзя исключать, что здание имело и религиозное значение. Однако большую роль я бы отнес социальной интеграции. Очаг в центре говорит о том, что вокруг него собирались люди».

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