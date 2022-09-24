Бойцы ВСУ захватили вражеские позиции и научили оккупантов «вежливости» 1 24.09.2022, 10:27

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Видеофакт.

Бойцы ВСУ продолжают успешно освобождать украинские земли.

В Сети выложили соответствующее видео. Украинские воины на бронетехнике подскочили к лесному массиву, в котором зачищались позиции врага.

В ходе атаки были ликвидированы российские оккупанты. Некоторые из последних попали в плен.

Один из украинских военных на чистом украинском спросил оккупанта, хочет ли тот жить. Тот промямлил что-то утвердительное. Тогда ему приказали «поводитись чемно» (вести себя вежливо).

Место проведения боя не указывается. Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили об освобождении населенного пункта Яцковка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

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