Бойцы ВСУ захватили вражеские позиции и научили оккупантов «вежливости»1
- 24.09.2022, 10:27
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Видеофакт.
Бойцы ВСУ продолжают успешно освобождать украинские земли.
В Сети выложили соответствующее видео. Украинские воины на бронетехнике подскочили к лесному массиву, в котором зачищались позиции врага.
В ходе атаки были ликвидированы российские оккупанты. Некоторые из последних попали в плен.
Один из украинских военных на чистом украинском спросил оккупанта, хочет ли тот жить. Тот промямлил что-то утвердительное. Тогда ему приказали «поводитись чемно» (вести себя вежливо).
Место проведения боя не указывается. Напомним, сегодня в Генштабе ВСУ сообщили об освобождении населенного пункта Яцковка на Бахмутском направлении в Донецкой области.