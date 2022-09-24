Напуганный Лукашенко рассказал, как с него и «ябатек» будут «сдирать шкуру» 22 24.09.2022, 10:26

6,662

ФОТО: ТАСС

Диктатор бредил в Хатыни.

Лукашенко заявил, что все время находится «на стреме» и ему это «осточертело».

Об этом диктатор заявил 23 сентября во время посещения мемориала «Хатынь», сообщает его пресс-служба.

Лукашенко в окружении своих чиновников в очередной раз начал бредить о том, что ему «осточертело» быть у власти.

— Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… И днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: «Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. А что будет с вами? И где гарантия, что… Где гарантия? Гарантии нет.

Напуганный диктатор живописал, как с него и его приспешников в таком случае будут «сдирать шкуру»:

— И тогда начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? — поделился Лукашенко своими переживаниями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».