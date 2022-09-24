Напуганный Лукашенко рассказал, как с него и «ябатек» будут «сдирать шкуру»22
- 24.09.2022, 10:26
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Диктатор бредил в Хатыни.
Лукашенко заявил, что все время находится «на стреме» и ему это «осточертело».
Об этом диктатор заявил 23 сентября во время посещения мемориала «Хатынь», сообщает его пресс-служба.
Лукашенко в окружении своих чиновников в очередной раз начал бредить о том, что ему «осточертело» быть у власти.
— Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… И днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: «Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. А что будет с вами? И где гарантия, что… Где гарантия? Гарантии нет.
Напуганный диктатор живописал, как с него и его приспешников в таком случае будут «сдирать шкуру»:
— И тогда начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? — поделился Лукашенко своими переживаниями.