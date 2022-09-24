Запад заморозил российские активы на $500 миллиардов

Запад заморозил российские активы на $500 миллиардов2
- 24.09.2022, 10:30
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Деньги могут пойти на восстановление Украины.
Западные страны в общей сложности заморозили активы РФ на сумму 500 млрд долларов. Украина лоббирует принятие международного соглашения по конфискации этих активов для восстановления Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, сообщает nv.ua.
По его словам, восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов, и эти деньги должны заплатить не украинские налогоплательщики или страны-партнеры, а виновники трагедии.
«Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления», – отметил глава украинского правительства.