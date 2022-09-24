Запад заморозил российские активы на $500 миллиардов 2 24.09.2022, 10:30

1,686

Деньги могут пойти на восстановление Украины.

Западные страны в общей сложности заморозили активы РФ на сумму 500 млрд долларов. Украина лоббирует принятие международного соглашения по конфискации этих активов для восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, сообщает nv.ua.

По его словам, восстановление Украины обойдется в сотни миллиардов, и эти деньги должны заплатить не украинские налогоплательщики или страны-партнеры, а виновники трагедии.

«Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления», – отметил глава украинского правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».