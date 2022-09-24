Глава МИД Эстонии жестко отреагировал на сокращение штата посольства в Минске 24.09.2022, 10:33

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Это еще больше показывает преступное лицо режима.

Эстония всегда будет поддерживать демократические стремления оппозиции и гражданского общества Беларуси, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными. Так министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал решение белорусских властей сократить штат посольство балтийской страны в Беларуси до минимума, сообщает zerkalo.io.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что такая реакция еще больше показывает преступное лицо нынешнего режима Беларуси.

«Эстония всегда будет поддерживать демократические стремления оппозиции и гражданского общества Беларуси, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными», — подчеркнул Рейнсалу.

Он также добавил, что необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко.

«Власти Беларуси являются соучастниками в жестокой войне России против Украины, которая длится уже более полугода. Поэтому необходимо ужесточить санкции против режима, продолжить международную изоляцию и обеспечить юридическую ответственность, потому что у режима Лукашенко не должно быть ощущения безнаказанности», — сказал министр иностранных дел Эстонии.

«Мы принимаем к сведению решение Беларуси сократить количество составов посольств и ответим на него выбранным нами образом», — подчеркнул Рейнсалу.

Напомним, 23 сентября в белорусский МИД вызвали временную поверенную в делах Эстонии Триин Хиесалу.

В МИД Беларуси сообщили, что проанализировали «ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».

«Они не могут быть расценены иначе, как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны. Уважение данных принципов, равно как и невмешательство во внутренние дела друг друга», — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Беларуси.

В ведомстве отметили, что не видят смысла широкого дипломатического присутствия Эстонии на белорусской территории. В этой связи штат посольства Эстонии с 1 октября должен быть доведен до одного дипломатического сотрудника для выполнения консульских функций и одного работника административно-технического персонала. Аналогичным образом белорусская сторона сократит свое дипломатическое присутствие в Эстонии. Посол Республики Беларусь в Эстонии отзывается на консультации в Минск.

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