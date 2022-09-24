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«Миной убило, голову не нашли»

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  • 24.09.2022, 10:37
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«Миной убило, голову не нашли»
иллюстрационное фото

Оккупант рассказал о ликвидации своего старшины.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского оккупанта с матерью, в котором тот рассказывает о гибели старшины. В свою очередь женщина хочет добиться возвращения сына домой.

Так, мать оккупанта сообщила, что узнала из соцсетей о гибели некоего Андрея Султанова.

Соответствующую аудиозапись перехваченного разговора ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

«Андрюха Султанов – старшина этой роты. Его давно уже (убило – ред.). Миной убило. Снаряд просто в него попал. Голову не нашли. Нашли только руки и ноги от него», – говорит оккупант.

Мать ему отвечает: «Охренеть. Эти жены — никто не идет в полк. Не хотят, очевидно, чтобы мужики их возвращались. Если со справкой все выйдет, то я не пойду в полк. Если не выйдет, то пойду в полк все равно. Они там сидят, свои задницы прикрывают. Твари».

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