«Миной убило, голову не нашли»1
- 24.09.2022, 10:37
- 2,544
Оккупант рассказал о ликвидации своего старшины.
Украинская разведка перехватила телефонный разговор российского оккупанта с матерью, в котором тот рассказывает о гибели старшины. В свою очередь женщина хочет добиться возвращения сына домой.
Так, мать оккупанта сообщила, что узнала из соцсетей о гибели некоего Андрея Султанова.
Соответствующую аудиозапись перехваченного разговора ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.
«Андрюха Султанов – старшина этой роты. Его давно уже (убило – ред.). Миной убило. Снаряд просто в него попал. Голову не нашли. Нашли только руки и ноги от него», – говорит оккупант.
Мать ему отвечает: «Охренеть. Эти жены — никто не идет в полк. Не хотят, очевидно, чтобы мужики их возвращались. Если со справкой все выйдет, то я не пойду в полк. Если не выйдет, то пойду в полк все равно. Они там сидят, свои задницы прикрывают. Твари».