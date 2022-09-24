«Вот наша армия, чуваки!»: пьяные россияне готовятся к отправке в Украину 1 24.09.2022, 10:48

1,054

«Частично мобилизованные» взяли с собой специальный чемоданчик с алкоголем.

Нетрезвые россияне с Дальнего Востока ожидают отправку в пункт дислокации. Мобилизованные не забыли взять алкоголь с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео россияне под хмельком идут к самолету. Один из них вообще лежит на земле. На другом видео в автобусе «частично мобилизованные» взяли с собой «тревожный чемоданчик» с алкоголем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».