«Вот наша армия, чуваки!»: пьяные россияне готовятся к отправке в Украину

«Вот наша армия, чуваки!»: пьяные россияне готовятся к отправке в Украину1
- 24.09.2022, 10:48
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«Частично мобилизованные» взяли с собой специальный чемоданчик с алкоголем.
Нетрезвые россияне с Дальнего Востока ожидают отправку в пункт дислокации. Мобилизованные не забыли взять алкоголь с собой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео россияне под хмельком идут к самолету. Один из них вообще лежит на земле. На другом видео в автобусе «частично мобилизованные» взяли с собой «тревожный чемоданчик» с алкоголем.