Лукашисты направили наблюдателей на «референдумы» РФ в Украине 8 24.09.2022, 11:00

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В Киеве и на Западе заявили, что их результаты не будут признаны.

В пятницу, 23 сентября, на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины начались «референдумы», призванные зафиксировать их аннексию Россией. На них работают наблюдатели — в том числе и из Беларуси. В частности, на территории Луганской области. Как пишет «Зеркало», об этом ТАСС сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной ЛНР Елена Кравченко.

«На территории ЛНР работает около 40 международных наблюдателей, это представители РФ, Германии, Франции, Нидерландов, Сирии, Беларуси, Великобритании, Словакии, Бразилии, Египта», — сказала Кравченко.

В Беларуси о направлении наблюдателей на «референдумы» в оккупированные области Украины официально не сообщалось.

Тем временем в Литве потребовали привлечь к ответственности председателя Международного форума добрососедства, вопрос упразднения которого решает суд, Эрику Швенченене и члена форума Эдикаса Ягелавичюса, которые сообщили, что едут наблюдать за «референдумом на Донбассе.

Напомним, в связи с наступлением украинской армии вопрос о немедленном проведении «референдума» подняли в начале недели Общественные палаты самопровозглашенных республик Донбасса. Во вторник к требованию организовать подобное голосование присоединились назначенные Россией администрации оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. В среду утром в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на «референдумах».

В Киеве и на Западе заявили, что результаты «референдумов» не будут признаны.

«Референдумы» будут проходить по 27 сентября включительно, при этом голосование на избирательных участках будет проведено в течение только последнего дня. В остальные дни будет организован «адресный обход жителей либо голосование на придомовых территориях».

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