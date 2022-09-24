«Если что, в России уже чуть ли не переворот идет» 4 24.09.2022, 11:07

5,114

Жена оккупанта рассказала мужу о критической ситуации из-за мобилизации.

В очередном перехвате украинской разведки жена рассказывает мужчине, воюющему в армии «ДНР», о недовольстве действиями Путина среди населения на территории РФ.

Об этом сообщают в ГУР МО Украины.

«Так, а вдруг это, войдут (украинцы), ты будешь оттуда уходить как-то? Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?», - спрашивает женщина.

Ее муж, «ДНРовец», отвечает, что «как-то».

В свою очередь она «мотивирует» мужчину и рассказывает о настроениях россиян после объявления Путиным «частичной» мобилизации:

«Там уже,если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели обьявить полную мобылызацию, но депутаты все отказались - эти мэры - понял, что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».