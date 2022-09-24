«За эти деньги — только двушка в Чижовке» 1 24.09.2022, 11:15

1,854

Минчанин показал свой дом за городом, построенный за 4 месяца.

Как построить полноценный дом на 64 «квадрата «под Минском всего за 4 месяца и не дороже минской двушки? Минчанин Валентин этот вопрос для себя уже решил — купил модульный каркасник. Что интересно, планировал он совсем другое — в стиле шале, из блоков, больше по площади. Журналисты realt.by узнали, почему пришлось «переобуваться в воздухе» на этапе готового фундамента.

Дом находится примерно в 20 минутах от Каменной Горки. Валентин говорит, что это место не сразу нашел, смотрел разные варианты.

— Были такие, что даже на джипе не добраться, — рассказывает он. — Для меня стало понятно, что в условиях бездорожья стройка превратится в кошмар. Поэтому одним из главных условий была нормальная дорога.

В итоге получилось найти участок, отвечающий всем параметрам — хорошие подъездные пути со всех сторон, большой, относительно ровный, приемлемая цена (7 тысяч долларов), рядом Минск. Узкий пустующий кусок земли в 8 соток он докупил — теперь у него 23 сотки своей земли.

По изначальному проекту землевладелец думал построить добротный каменный дом в стиле шале. Под него был залит мощный монолитный фундамент. На этом этапе решили «подбить бабки» — денег на завершение строительства не хватало, как не считай.

— Через дом от нас строилась молодая пара, — рассказывает Валентин. — Когда я заливал свой фундамент, у них на участке только сваи забивали. Сосед сказал, что они собираются модульный дом строить — что это я тогда не знал.

Вскоре на сваях уже стоял готовый дом, у Валентина дальше фундамента дело не сдвинулось. Соседи познакомились и Валентин задумался, а стоит ли ему строить его шале?

— Я не сразу отказался от первоначальной идеи — знакомые и друзья скептически относятся к каркасным и деревянным домам, мол, из блоков надежнее и долговечнее, — рассказывает Валентин. — Но мы с женой все еще раз посчитали и решили, что модульный дом по любому простоит лет 50 — нам хватит. По стоимости он получался дешевле, а заселиться можно гораздо быстрее. При этом мы получали полностью готовый дом, в котором не надо было дополнительно что-то дошпаклевывать и докрашивать, а спокойно заниматься грядками и благоустройством.

Прошлой осенью Валентин выбрал подходящий проект у производителя («Ярнi»), а через 4 месяца получил ключи.

Что собой представляет модульный дом? По сути, это каркасное строение. Внутри стен и в перекрытиях заложен минеральный утеплитель. В доме Валентина его толщина составляет 200 мм в стенах, 250 мм в перекрытиях. Дом состоит он из состыкованных между собой нескольких частей-модулей определенных размеров. Для деревянного каркаса используются строганные пиломатериалы техсушки. Собирают модули в сухом цеху, поэтому можно было не переживать, что внутрь стен попадет вода или снег. Собирают модули с внешней и внутренней отделкой, с заложенными в стенах инженерными коммуникациями, окнами, плиткой на стенах и полах. На автоплатформу готовый модуль загружается целиком. На участке модули выставляют на фундамент, соединяются между собой, а места соединения заделываются. Стык модулей получается теплым, полностью герметичным и визуально незаметным. Крыша плоская, с наплавляемой кровлей.

Фундамент, который заливался под проект шале, по габаритам своим оказался больше, чем заказанный дом, но эту проблему решили, увеличив террасу.

Готовые модули на участок приехали в январе, монтировали их в минус 15. Валентин говорит, что за рабочими было холодно даже наблюдать, но они быстро справились.

Фасад дома деревянный — обшит аккуратными вертикальными планками. Он двухцветный — темно-коричневый сзади, медовый спереди. Все окна в черном профиле — они гармонично вписались в общий дизайн дома.

Вдоль главного фасада находится большая терраса — у нее общая крыша с домом, частично она защищена реечным ограждением. Выглядит все эстетично, но от ветра и и косого дождя спасает слабо. Владелец планирует дополнительно установить гибкие окна (светопрозрачную пленку ПВХ).

У входа находится компактная прихожая с вместительной гардеробной. Проходим дальше и попадаем в гостиную и кухню. Налево — двери в родительскую спальню и санузел. Еще две детские спальни находятся за гостиной. Такую планировку можно считать идеальной, учитывая, что общая площадь всего 64 «квадрата».

— Мы выбрали дом под свои потребности — чтобы у детей было по комнате, у нас своя спальня, — объясняет Валентин. — Он состоит из четырех модулей. При желании можно заказать еще пару модулей и расширить жилплощадь. Но нам и так пространства достаточно. Даже когда друзья приезжают, то места хватает для оставшихся ночевать. Мы воспринимаем его как квартиру за городом. Только у нас есть и терраса, и газон, и парковка, и огород.

За все время жизни в доме каких-то серьезных недостатков и косяков владельцы не обнаружили — только по мелочи. Например, входная дверь ПВХ плохо закрывалась в жару — проблему решили регулировкой. Еще отклеивалась плитка в зоне кухни, коридоре — их приклеили по гарантии.

Из коммуникаций на участке было только электричество. Поэтому пришлось бурить скважину на воду.

С канализацией проще — вкопали автономный септик.

Отопление от электричества: везде, где есть плитка — теплый пол, в комнатах по конвектору и приточно-вытяжной вентустановке с рекуператором. Плюс инверторный кондиционер — он не только охлаждает, но и способен обогревать. Причем он арктической серии, работает до минус 25-ти градусов.

Альтернативный источник тепла, на случай отключения электричества в деревне, — камин на дровах.

Общее энергопотребление в зимние месяцы составляло примерно тысячу киловатт. И если до этого счета за электроэнергию оплачивались по тарифу как для стройплощадки (дорогому), то в этом месяце владельцы планируют перейти на льготный тариф «9 копеек». То есть за электричество (освещение, отопление, подогрев горячей воды в бойлере, работу электроплиты и бытовой техники) даже зимой семья будет платить до 100 рублей в месяц.

Нас конечно же интересовала стоимость дома. Владелец говорит, что с учетом скважины и подвода других коммуникаций получилось более 60 тысяч долларов.

— За эти деньги можно рассчитывать лишь на двушку в Чижовке, а у нас свой теплый современный дом плюс терраса, газон, парковка, огород. Со временем поставлю еще и баньку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».