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СБУ нашла российского полковника, который приказывал пытать украинцев в Херсоне

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  • 24.09.2022, 11:14
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СБУ нашла российского полковника, который приказывал пытать украинцев в Херсоне
Александр Науменко

Оккупант пользуется позывным «Альфа».

СБУ установила личность российского полковника полиции, отдавшего приказ пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне. Речь идет о заместителе начальника управления Росгвардии по Ростовской области Александру Науменко с позывным «Альфа».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия СБУ, с марта Науменко руководит военнослужащими Росгвардии и представителями незаконных вооруженных формирований РФ во временно оккупированном Херсоне. По его приказам происходят незаконные задержания и пытки над местными жителями, проникновение в их дома и завладение имуществом.

Установлено, что он принимал участие в разгоне мирных митингов в Херсоне. Отдавал приказы применять против украинских граждан светошумные гранаты и слезоточивый газ. Среди херсонцев были потерпевшие.

Кроме того, по его указанию российские военные похитили двух украинцев и несколько недель жестоко их пытали. Они пытались выбить из них информацию о военных ВСУ и их местах дислокации, а также склоняли к сотрудничеству с оккупантами, сообщили в СБУ.

В настоящее время полковнику Науменко объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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