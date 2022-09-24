«Сначала даже планировали номера заклеить» 24.09.2022, 11:36

Белорус рассказал о путешествии на VW Passat B6 в Нидерланды.

Минувшим летом белорусы, несмотря ни на что, часто путешествовали на машинах. В редакцию портала av.by пришло с десяток писем, в которых читатели делятся воспоминаниями о своих поездках. И необязательно иметь вместительный Volvo XC90 или динамичную Tesla Model 3, чтобы отправиться далеко за границу. Оказывается и 16-летний «Пассат» еще спрособен к автотрипу через всю Европу. Никакого подвоха в наших словах нет — это доказал Денис из Мозыря. Вместе с девушкой он отправился в двухнедельное путешествие в Амстердам и без потрясений и внезапных ремонтов вернулся обратно. Журналисты рассказали о вояже и показали маршрут длиною в 6 000 км.

«Захотелось приключений — поехали в Амстердам на VW Passat»

— Денис, начнем с традиционного вопроса: как готовили машину к поездке?

— Я сам обслуживаю авто, поэтому ни о какой дорогостоящей подготовке речи и не шло. Взял минимальный набор инструментов, трос, проверил колеса и сделал диагностику подвески. Заранее поменял масло и обслужил привод ГРМ (помпу и ремень). На все про все ушло $200. И поехали!

— Мы с девушкой молодые и рисковые. Нам просто захотелось приключений — и мы отправились за ними в Амстердам, хотя до этого ни разу не путешествовали на машине. Идея пришла спонтанно: думали-гадали, на что потратить мой отпуск. Вдруг вспомнили: год назад в Нидерланды перебрался мой друг, радушно готовый приютить своих товарищей из Мозыря. Были ли страшно, что по дороге что-нибудь сломается или отвалится? Даже об этом не думал: случись что — разбирались бы на месте. В конце концов, существует же интернет: включил да починил по видеоуроку. А если что-то серьезное — эвакуатор и СТО никто не отменял.

— За два года владения автомобиль ни разу не подводил. Я не был фанатом «Пассатов», в отличие от большинства белорусов, и не гнался за конкретно этой немецкой маркой. Просто взял когда-то самое приличное авто в гомельском конфискате.

— Как добирались до Нидерландов?

— Пересекли, минуя Брест (там я, кстати, тоже был впервые), польскую границу. Простояли там около трех часов. В Варшаве отдохнули и поспали, выдвинулись дальше. После — Вроцлав, немецкий Дрезден, Кассель, Дортмунд…

— За два дня доехали до друга в Амстердаме и у него жили две недели. Товарищ взял отпуск и проводил экскурсии по местным достопримечательностям. Удивило, что город такой же, как на картинках! Там все — архитектурный объект. Успели побывать на Северном море, в бельгийских городах Брюгге и Гент, заехали во французский Лилль. На обратном пути маршрут чуть изменили: заглянули в Прагу. Круг получился около 6 000 километров.

— Где ночевали по дороге?

— Мне с моим ростом 186 см спокойно хватало места в машине, девушке — тем более. Останавливались на ночевки между Варшавой и Вроцлавом, Дрезденом и Дортмундом. Думали забронировать по дороге отель, а потом поняли: вдоль трассы можно спокойно найти неплохую зону отдыха с парковкой. Стоянка неохраняемая, но страшно не было — чего нам бояться? Хотя сначала даже планировали номера заклеить! Однако встретили столько белорусов, что стало ясно: никто прокалывать шины из-за национальности нам не будет. На одной из заправок даже познакомились с ребятами из Украины — и тоже никакого негатива.

— За раз проезжали около 600 км, потом останавливались и отдыхали. У девушки прав нет, поэтому за рулем все время был я. Ехали на «круизе» в правой полосе, так что не сильно уставал. По ощущениям 600 км по европейской дороге — это как от Мозыря до Минска. О качестве асфальта и говорить не приходится: оно на порядок выше, чем в Беларуси. На первом месте в моем рейтинге — дороги в Нидерландах.

— А как питались? Есть лайфхаки по готовке в полевых условиях?

— Мы взяли с собой туристическую плитку с газовым баллоном! В Варшаве покупали недорогие замороженные блюда (средняя стоимость — 10 BYN) и разогревали их на сковородке. По пути хватало АЗС с неплохими магазинами. Туалетов, столиков для отдыха, беседок в зонах отдыха вдоль магистралей тоже достаточно. Причем все убирается ежедневно!

«Пенсионер на Lamborghini — нормальное явление для Амстердама»

— Автопарк в Нидерландах — какой он?

— Скорее велопарк! Амстердам — столица велосипедного движения. Инфраструктура там для этого вида транспорта очень продуманная. Кажется, будто у велосипедистов гораздо больше прав, чем у водителей: в некоторых местах велополосы шире, чем зоны для автомобилей!

— В этом городе автолюбителям нужно быть вдвое внимательнее: владельцы двухколесного транспорта по улицам летают очень быстро и могут запросто выскочить из-за угла. Инфраструктура для машин как бы заставляет задуматься: а не пересесть ли мне на общественный транспорт или велик?.. Парковок для велосипедов предостаточно, а вот с авто беда: стоимость стоянки возле дома, где мы жили, — €5. В некоторых районах цена и вовсе доходила до €20! Поэтому мы пользовались системой Park and Ride.

Суть ее такова: ты ставишь автомобиль на парковке вне границ туристического центра. А чтобы его забрать, нужно специальной карточкой оплатить поездку в общественном транспорте. То есть система должна увидеть, что ты сел, допустим, в автобус в центре и вышел за его пределами. Затем карточка прикладывается к паркомату и тебе пересчитывается стоимость стоянки. Таким образом вместо €40 за день мы платили всего €1.

— А сколько стоит поездка в общественном транспорте?

— В два-три раза дороже, чем у нас. Но транспорт классный, ты видишь, за что платишь. Относительно машин — в Амстердаме очень много «электричек»! Соотношение к авто с ДВС — примерно 40 на 60.

— На одной улице Амстердама можно заметить столько разнообразных Tesla (больше всего — Model S), сколько за день в Минске не встретишь. Увидел много электрокаров Toyota и Citroen, о существовании которых даже не догадывался. Средний возраст автомобилей — не старше пяти лет. А десяти- и пятнадцатилетние автомобили выглядят гораздо чище и аккуратнее, чем у нас. «Гнилушек» не находил ни разу! Совсем старые авто — крайне редкое явление: например, под нашим домом стояли «Жигули». Марки разнообразные, но преобладают «немцы» в универсалах и хетчбэках.

— Пенсионер на Lamborghini или бабушка лет 75 на Porsche 911 в Амстердаме — обычное явление. Там такие машины покупают не для понтов, а чтобы наслаждаться ими.

— Давайте посчитаем расходы.

— Скажу честно: во время путешествия я старался их не замечать, чтобы не портить отдых. Всего потратили где-то $1 200. Конечно, мы неплохо сэкономили на гостинице: номер в Амстердаме на сутки стоит около $100. В основном деньги уходили на топливо. Со средним расходом 6,2 литра на «сотку» за него отдали порядка $600. Чуть больше тысячи километров мы проехали на одном баке: заправились в Беларуси, подъезжая к границе. Во второй раз пополнили запасы горючего на выезде из Польши. Смысла набирать с собой бензин в канистру я не вижу: экономия мизерная, зато лежащие рядом вещи пропахнут бензином. В Германии и Нидерландах топливо стоило примерно 2,1—2,2 евро за литр.

— В Варшаве подключили себе симки на 15 дней — заплатили около пяти белорусских рублей. Но в основном пользовались Wi-Fi: он в Западной Европе был везде. Питались мы преимущественно дома: затаривались в ближайшем магазине и готовили на всю компанию. Но не обходили стороной и фастфуды. Остальная часть суммы — это сувениры и подарки близким.

— Что посоветуете тем, кто захочет повторить такое путешествие?

— Перед выездом проложить маршрут и скачать карты, на которых заранее можно исключить платные дороги. Еще рекомендую закупиться едой в Польше: на европейских заправках довольно дорого, а ссобойка сэкономит немного денег.

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